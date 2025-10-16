Миллиардер Питер Тиль заявил, что конец света начался, и назвал имена антихриста

Скрытный, но очень влиятельный американский миллиардер Питер Тиль прочитал четыре лекции в Сан-Франциско. Он считается ближайшим соратником Илона Маска и известен тесными связями с администрацией Трампа, но на этот раз выступил в необычной роли. Тиль считает, что библейский Апокалипсис не просто близок — он уже начался. Антихрист, по его словам, уже действует, осталось только его вычислить. Миллиардер четыре дня перебирал имена людей, которые, по его мнению, приближают конец света, аргументируя это цитатами из Ветхого завета, аниме и русских философов. Кого он назвал и что все это значит?

Миллиардера Питера Тиля считают серым кардиналом Кремниевой долины

Питер Тиль не входит в число миллиардеров, которые у всех на слуху. Он не стремится к популярности Билла Гейтса и Илона Маска, даже наоборот — прилагает сознательные усилия к тому, чтобы о нем меньше знали. Он редко появляется в соцсетях, не выносит прессу и никогда не распространяется о личной жизни.

Тиль сделал состояние на платежной системе PayPal, которую основал вместе с Илоном Маском. Сейчас он занимается инвестициями, финансирует множество нашумевших IT-компаний и слывет своего рода серым кардиналом Кремниевой долины. Его собственный проект — фирма Palantir, которая занимается сбором и анализом данных для военных и спецслужб.

Выступление Питера Тиля на съезде Республиканской партии США Фото: Rick Wilking / Reuters

В последние годы Тиль активно финансировал американских консервативных политиков, в том числе президента США Дональда Трампа; его ставленником нередко называют и нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Взгляды Тиля радикальны даже по меркам либертарианцев, к числу которых он себя причисляет. Он не одобряет стремления к равенству, выступает против пенсий, пособий и любой другой социальной помощи и полагает, что женщин нужно лишить политических прав.

Питер Тиль верит, что наступает библейский конец света

Попасть на лекции Тиля, с которыми он выступал в Сан-Франциско, можно было только за деньги. Билеты стоили 200 долларов (16 тысяч рублей), тем не менее их раскупили за считаные часы. Основную массу посетителей, по свидетельству очевидцев, составляли молодые мужчины.

Во время лекций строго запрещалось снимать видео и фото, делать аудиозаписи. Нарушителей выгоняли, даже не возвращая деньги. Однако запрет все же кто-то нарушил, а записи потом передал журналистам. Только поэтому мы знаем, о чем там говорилось.

Питер Тиль Фото: Brendan McDermid / Reuters

Тиль говорил о приближающемся конце света, причем не в фигуральном смысле. Речь шла о библейском Армагеддоне из «Откровения Иоанна Богослова» и ветхозаветной «Книги пророка Даниила». Все будет так, как написано: трубы, ангелы, вавилонская блудница и, главное, антихрист, поискам которого отводилась большая часть лекции.

Некоторые думают, что антихрист — просто что-то вроде очень плохого человека. Иногда это слово используют более широко как обозначение сил зла. Я же сосредоточусь на самой распространенной и самой драматичной интерпретации. Антихрист — злой царь, тиран или антимессия, который появляется в конце времен Питер Тиль

Антихрист, по мнению Тиля, уже среди нас, мы просто пока не знаем его имени. Это не фантастический персонаж, а живой человек, причем относительно молодой — иначе он просто не успеет провернуть Апокалипсис. Будда в 33 года достиг Нирваны, Иисуса распяли, а Фродо из «Властелина колец» унаследовал кольцо Всевластия — самый, по словам Тиля, подходящий возраст. «Хотя, быть может, с нашей геронтократией 66 — это новые 33», — пошутил миллиардер.

Тиль уверен, что антихрист должен быть всеобщим любимцем с множеством последователей. Кроме того, он наверняка против научно-технического прогресса, который кажется миллиардеру безусловным благом. «В XXI веке антихрист — это луддит, который хочет остановить науку», — заявил он на одной из лекций. Подтверждения этого, по его словам, можно найти в пророчествах Даниила из Ветхого завета.

Грета Тунберг Фото: Tom Little / Reuters

По мнению Тиля, антихрист воспользуется страхами людей перед техническим прогрессом

Самым верным признаком конца света Тиль считает появление единого мирового правительства. Его пока нет, но зачатки уже имеются. К примеру, международные финансовые организации, из-за которых богатым людям все труднее уходить от налогов и прятать средства в офшорах. Еще один предвестник Апокалипсиса, по его мнению, — это Международный уголовный суд.

Тиль полагает, что власть антихриста будет подпитываться страхом перед экзистенциальными рисками — климатической катастрофой, ядерной войной, искусственным интеллектом. Его эти угрозы не особенно пугают. Взять, к примеру, искусственный интеллект. По мнению Тиля, он вызвал ажиотаж только потому, что больше почти ничего не происходит. Реальный же его эффект будет мизерным.

Насколько велика революция ИИ? Сколько она добавит к ВВП? К уровню жизни? Мой предварительный ответ: нужно ждать примерно масштабов интернета в девяностые. Может быть, прибавится один процент в год к ВВП Питер Тиль

По версии Тиля, ради предотвращения третьей мировой войны и прочих катастроф люди согласятся на единый мировой порядок, который ограничит научно-технический прогресс. Ему кажется, что реализация этого сценария уже началась.

Выступление Питера Тиля на конференции Bitcoin, 2022 год Фото: Marco Bello / Getty Images

Тиль назвал имена людей, которые могут оказаться антихристом

Во время своих лекций Тиль перебрал несколько вероятных кандидатур на роль антихриста. Одной из них он считает Элиезера Юдковского. В России этот человек известен в качестве автора фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления», а в Кремниевой долине — как создатель Исследовательского института машинного интеллекта, призывающего запретить исследования в области искусственного интеллекта. В прошлом Тиль сам финансировал работы Юдковского и теперь считает это большой ошибкой.

Еще один подозрительный, с точки зрения Тиля, неолуддит — экоактивистка Грета Тунберг. Впрочем, на целого антихриста она, по его мнению, не тянет, в лучшем случае — на легионера антихриста.

У китайского лидера Си Цзиньпина, по мнению Тиля, много подходящих качеств для антихриста, но для этой роли он слишком стар. «Расист, сексист, националист, может быть, даже второе пришествие Гитлера, — описал Си Цзиньпина миллиардер. — Но не второе пришествие Чингисхана. Потому что срок годности вышел».

Билл Гейтс Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Особую ненависть у Тиля вызывает Билл Гейтс — основатель Microsoft и один из богатейших людей мира. По его словам, Гейтс — двуличный персонаж, похожий на доктора Джекила и мистера Хайда. На публике он пытается казаться добрейшим человеком и щедрым филантропом, желающим сделать мир лучше. Но за кулисами все иначе.

Тиль утверждает, что своими глазами видел другую личину Гейтса: монстра с синдромом Туретта, изрыгающего бесконечный поток ругательств. «Какая-то непостижимая ситуация», — пожаловался миллиардер на одной из лекций

Но и эту кандидатуру Тиль отверг. «Гейтс — не политический лидер и не особенно популярен, — объяснил он. — И, опять же, возможно, к чести Гейтса, он все еще застрял в XVIII веке вместе с людьми вроде Ричарда Докинза, верящими, что можно заниматься наукой и быть атеистом». Окончательного вывода, кого можно считать антихристом, Тиль на своих лекциях так и не сделал.

Тиль не верит, что Россия способна сдержать Апокалипсис

Во время своих лекций Тиль долго говорил о катехонах — неких сущностях, которые якобы сдерживают пришествие антихриста и наступление конца света. Катехоном XX века он считает антикоммунизм.

Катехоном в течение 40 лет, с 1949-го по 1989-й, был антикоммунизм. В некоторых отношениях он вел к определенному насилию, его нельзя назвать чисто христианским, но он определенно был очень, очень мощным Питер Тиль

Рассуждая о роли евреев в Апокалипсисе, Тиль неожиданно принялся цитировать русского философа Владимира Соловьева.

Как выразился Соловьев, они слишком упрямы и для того, чтобы принять Христа, и для того, чтобы идти на поводу у антихриста. Таким образом, в нарративе Соловьева, они становятся центром сопротивления антихристу Питер Тиль

Современная Америка, по словам Тиля, рискует превратиться в центр того самого мирового государства, которое нужно антихристу. «Глобальная финансовая архитектура, которую мы обсуждали, на самом деле управляется не теневыми международными организациями, — объяснил он. — Она в основном американская». Но и противников антихриста в Америке, как считает Тиль, больше всего.

Америка на данный момент является естественным кандидатом на роль и катехона, и антихриста. Это эпицентр единого мирового государства, но и эпицентр сопротивления единому мировому государству Питер Тиль

Что касается России, то в ее способность сдержать Апокалипсис Тиль не верит.

Чтобы стать катехоном, нужно быть достаточно сильным, чтобы, возможно, стать антихристом. А Россия не настолько могущественна, чтобы захватить мир. Она просто не может быть катехоном или новым Римом Питер Тиль

Питер Тиль (справа) с президентом США Дональдом Трампом Фото: Drew Angerer / Getty Images

Тиль увидел в аниме One Piece альтернативную историю борьбы с антихристом

Выступление миллиардера в общей сложности продолжалось семь часов. Он успел порассуждать о вреде мира, пользе глобализма и даже об аниме. К примеру, после проклятий в адрес мирового правительства Тиль признал и его достоинства.

Преумножение знаний, прогресс науки, улучшение технологий может быть очень хорошей вещью. Никаких болезней, смерти, защита людей от природных катастроф. Но в то же время появляется возможность уничтожить себя ядерным оружием, биологическим оружием и так далее. Так и с глобализацией. С одной стороны, процветает торговля товарами и услугами, появляется возможность сбежать от тиранических правительств. С другой стороны, возникает угроза появления единого мирового государства-антихриста Питер Тиль

Мир, по мнению Тиля, может быть таким же несправедливым, как и война.

Из всех войн самая несправедливая — это Первая мировая. Если когда-либо и была справедливая война, это Вторая мировая, хотя и с определенными оговорками. Первая мировая война была совершенно безумной. А Вторая мировая война была настолько оправданной, насколько война вообще может быть. Можно предположить, что полномасштабная третья мировая война, или война между ядерными державами с применением ядерного оружия, будет несправедливой. Полная катастрофа, возможно, буквальный Армагеддон, конец света. Но кроме этого бывают еще и холодные войны. И тогда нужно различать вот что: может ли у нас быть справедливый мир и несправедливый мир? Питер Тиль

Ответы на эти вопросы Тиль ищет в самых неожиданных местах. Во время лекций он цитировал «Властелина колец», рассуждал о комиксе «Хранители» Алана Мура и даже пытался пересказать сюжет аниме One Piece.

В One Piece вы находитесь в фэнтезийном мире, опять же своего рода альтернативной Земле, но спустя 800 лет после начала правления единого мирового государства. Которое, по мере развития сюжета, постепенно становится все мрачнее и мрачнее. Вы как бы понимаете, в моей интерпретации, кто именно управляет миром, и это персонаж наподобие антихриста. И есть Луффи, пират, который носит красную соломенную шляпу как своего рода терновый венец. А затем, ближе к концу истории, трансформируется в фигуру, которая напоминает Христа в Откровении Питер Тиль

Какой из этого нужно делать вывод, Тиль так и не объяснил. Но вывод определенно будет, и, учитывая влияние Тиля на американскую политику, рано или поздно мы его узнаем.