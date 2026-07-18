Хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп в 25 миллионов рублей

Kenyans.co: Хакеры взломали сайт президента Кении и захотели выкуп в 25 миллионов рублей

Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто, потребовав многомиллионный выкуп. Об этом сообщило издание Kenyans.co.

Злоумышленники разместили на сайте послание и захотели получить выплату в размере пяти биткоинов (25 миллионов рублей). В случае невыполнения условий преступники пригрозили обнародовать некую информацию о главе государства.

«Официальное содержание было заменено дискредитирующими сообщениями в адрес главы государства. На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую неустановленную информацию», — пишет издание.

При этом хакеры ограничили время до 18:00 по московскому времени субботы, 18 июля. В канцелярии президента рассказали, что занимаются расследованием атаки на сайт. По состоянию на 14:15 по московскому времени сайт президента Кении был недоступен.

Ранее в июле появились подробности о задержанном в Армении россиянине — тезке известного хакера. Родственники проживающего в Москве омича Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Еревана, пытались найти для него адвокатов.