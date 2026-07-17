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Силовые структуры
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11:53, 17 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о задержанном в Армении россиянине — тезке известного хакера

Родственники задержанного в аэропорту Еревана Ермакова ищут для него адвокатов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Родственники проживающего в Москве омича Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Еревана (Армения), пытаются найти для него адвокатов. Об этом РИА Новости рассказал брат мужчины.

«Наш адвокат туда летал, но его не допустили к Саше. Мы пытаемся сейчас найти другого адвоката. Уже человек пять-шесть обзвонили через друзей, знакомых. Пока поиски продолжаются», — сообщил брат задержанного.

Он подчеркнул, что между Александром и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.

Ермаков оказался тезкой разыскиваемого Интерполом хакера и был задержан в аэропорту Армении, он находится в местном СИЗО уже две недели.

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