Появились подробности о задержанном в Армении россиянине — тезке известного хакера

Родственники задержанного в аэропорту Еревана Ермакова ищут для него адвокатов

Родственники проживающего в Москве омича Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Еревана (Армения), пытаются найти для него адвокатов. Об этом РИА Новости рассказал брат мужчины.

«Наш адвокат туда летал, но его не допустили к Саше. Мы пытаемся сейчас найти другого адвоката. Уже человек пять-шесть обзвонили через друзей, знакомых. Пока поиски продолжаются», — сообщил брат задержанного.

Он подчеркнул, что между Александром и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.

Ермаков оказался тезкой разыскиваемого Интерполом хакера и был задержан в аэропорту Армении, он находится в местном СИЗО уже две недели.