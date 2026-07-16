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13:40, 16 июля 2026Путешествия

Россиянин оказался тезкой разыскиваемого Интерполом хакера и был задержан в Армении

Россиянин приехал в отпуск с женой, был принят за хакера и задержан в аэропорту Армении
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: hydebrink / Shutterstock / Fotodom

Россиянин оказался тезкой разыскиваемого Интерполом хакера и был задержан в аэропорту Армении, мужчина находится в местном СИЗО уже две недели. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что житель Омска Александр Ермаков приехал в Армению в отпуск с женой, однако в авиагавани его взяли под стражу. Он был принят за хакера с таким же именем и фамилией, который находится в международном розыске. Например, ему вменяют взлом базы крупной австралийской страховой компании Medibank Private и хищение данных 9,7 миллиона человек.

Однако родные задержанного утверждают, что между мужчинами нет ничего общего. Так, Ермаков из Омска никогда не был связан с IT, не знает английский язык и работает юристом во ФСИН. Также отца омича зовут Юрий, а у разыскиваемого во всех документах указано отчество Геннадьевич.

В настоящее время туриста готовят к экстрадиции в США, семья Александра пытается добиться его освобождения. По их словам, даже армянские силовики знают, что задержание было ошибочным.

Ранее 80-летнего туриста задержали в Чили с наркотиками в чемодане и посадили в тюрьму. Пенсионер уверял, что его обманула мошенница.

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