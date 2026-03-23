80-летнего туриста задержали с чемоданом наркотиков на 22 миллиона рублей

80-летнего туриста задержали в Чили с наркотиками в чемодане и посадили в тюрьму

80-летнего туриста из Великобритании задержали с чемоданом наркотиков на 200 тысяч фунтов стерлингов (22 миллиона рублей) в Чили. Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что Уильяма Истмента арестовали 26 мая при попытке попасть в Чили с метамфетамином и посадили в тюрьму. В настоящее время Истмент находится в тюрьме Сантьяго и болеет пневмонией. Адвокаты пытались добиться его экстрадиции на родину, однако им заявили, что в случае обвинения в распространении наркотиков это невозможно. В настоящее время они работают над тем, чтобы сократить срок судебного процесса для пенсионера. Известно, что пребывание в тюрьме опасно для его здоровья, так как он находится в Чили как турист и не может лечиться по медицинской страховке.

Сам пенсионер уверяет, что его обманула мошенница. По его словам, во время отдыха в Мексике он познакомился с женщиной по имени Каролина, которая сказала ему, что он выиграл в лотерею. Она даже передала ему поддельный сертификат. Условием получения денег была доставка чемодана в Чили.

