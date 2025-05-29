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13:07, 29 мая 2025Путешествия

Преступники втерлись в доверие к туристу, накачали его наркотиками и ограбили в Азии

GMA Network: Туриста из Франции накачали наркотиками и ограбили на Филиппинах
Алина Черненко

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Банда преступников на Филиппинах втерлась в доверие к туристу из Франции, накачала его наркотиками и ограбила. Подробностями истории поделился портал GMA Network.

В воскресенье, 25 мая, злоумышленники, выдававшие себя за дружелюбных местных жителей, подошли на улице к французу по имени Мэтью и предложили ему экскурсию по столице этой азиатской страны — Маниле. Европеец охотно согласился и сначала пообедал с новыми знакомыми, а потом сел с ними в такси.

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«В какой-то момент я почувствовал укол в руку — они накачали меня наркотиками, я полностью потерял сознание и ничего не помню», — признался Мэтью.

Когда турист пришел в себя, он обнаружил, что его мобильный телефон и 96 тысяч филиппинских песо (около 137 тысяч рублей) пропали. Полиция увидела сходство в стиле ограбления с методом действия печально известной местной банды Ativan Gang — старой группировки, члены которой подсыпали наркотики в еду или питье своих жертв и грабили их.

По данным источника, стражи правопорядка с помощью приложения для отслеживания смогли найти укарденный гаджет туриста и арестовать пятерых подозреваемых, в числе которых была 68-летняя женщина. Им должны предъявить обвинения в грабеже.

Ранее мошенник, представившийся водителем такси в Лондоне, во время поездки опьянил туриста наркотиком и украл у него все сбережения в размере 123 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Когда злоумышленник увидел, что жертва приходит в сознание, он выкинул его из машины.

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