Псевдотаксист опьянил туриста наркотиком и украл у него девять миллионов рублей

Мошенник опьянил туриста наркотиком и украл у него все сбережения в Лондоне

Мошенник, представившийся водителем такси в Лондоне, во время поездки опьянил туриста наркотиком и украл у него все сбережения в размере 123 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Об этом пишет портал My London.

30-летний бывший разработчик программного обеспечения из Портленда, США, Джейкоб Ирвин-Клайн летел в Испанию, чтобы повидать родителей, и во время пересадки остановился на два дня в столице Великобритании. В один из вечеров он зашел в бар The Roxy на Rathbone Place в торгово-развлекательном квартале Сохо, выпил там три коктейля, а потом решил вернуться в хостел и вызвал такси с помощью Uber.

Вместо автомобиля Toyota Prius, указанного в приложении, к американцу подъехала другая машина, но он в спешке не обратил на это внимания и сел в нее. По дороге псевдотаксист, который показался Ирвин-Клайну «суперприятным», предложил ему сигарету. Турист выкурил ее, а затем потерял над собой контроль.

По словам американца, водитель попросил у него телефон, чтобы якобы узнать дорогу, и тот послушно отдал ему гаджет. «Я смутно помню, как просматривал приложения. Он получил от меня пару паролей для входа в них, — признался мужчина. — В сигарете определенно был какой-то наркотик. Я отключился, предположительно, на 20-30 минут».

Когда злоумышленник увидел, что его жертва приходит в сознание, он резко нажал на тормоз и выкинул туриста из машины. Неравнодушный прохожий помог Ирвин-Клайну добраться до хостела. Там мужчина обнаружил, что с его ноутбука удаленно стерты все данные, а попытки восстановить их были безуспешными.

«Я потерял 123 тысячи долларов в криптовалюте и активах», — посетовал американец.

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