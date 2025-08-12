Жители российского региона из-за запретов стали скупать алкоголь про запас

Forbes рассказал о смене привычек потребителей алкоголя в Вологодской области

На фоне битвы за трезвость, которую ведет губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, жители региона изменили свои привычки и стали активно скупать алкоголь про запас. В этом убедился корреспондент Forbes.

По его оценке, с 12:00 до 14:00, когда в будние дни магазинам разрешено торговать спиртным, парковки у гипермаркетов забиты автомобилями, а у каждого второго сумки заполнены алкогольными напитками.

Опрошенные покупатели уверяют, что пить меньше не стали, но тратят больше времени на то, чтобы приобрести товар. Были и те, кто говорил, что из-за закупки впрок их потребление даже увеличилось, потому что раньше поводом не выпить могло стать нежелание идти в магазин.

В другие часы алкоголь в Вологде можно приобрести в магазинах, которые получили лицензию баров. Пиво там наливают в бутылки без крышки, поэтому покупатели приходят со своими. Кроме того, открылось большое количество магазинов без названия, которые продают алкогольную продукцию в бутылках с закрытыми крышками по завышенной цене.

В отдельных точках, где официально продается только пиво на розлив, можно нелегально купить крепкий алкоголь по стоимости в два раза выше, чем в магазине. Самым дешевым способом выпить в материале называется покупка в нелегальной точке «лосьона Филимон» (так назвал его местный житель), который представляет собой чистый спирт, официально предназначенный для протирания кожи. В пересчете на водку он обойдется дешевле, чем самый бюджетный легальный продукт.

В материале отмечается, что лишение сети «Красное & Белое» лицензии на продажу крепкого алкоголя выглядит довольно странно. Ни власти, ни сам ретейлер не уточняют, какие именно нарушения послужили поводом для санкции. Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев предположил, что речь идет о формальных требованиях, на которые раньше никто не обращал внимания, таких как расстояние от дверей до социальных объектов или опечатки при составлении документов.

Вместе с тем журналист выяснил, что доставку алкоголя с помощью такси в любое время, о чем в апреле почти сразу после вступления запретов в силу писал «Коммерсантъ», властям закрыть удалось. Рейды с контрольными закупками отбили у таксистов желание заниматься нелегальным бизнесом.