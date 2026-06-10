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20:11, 10 июня 2026Мир

США нанесли удар по танкеру в Оманском заливе

CENTCOM: США вывели из строя танкер Settebello в Оманском заливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

США ударили по танкеру Settebello, шедшему под флагом Палау в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование американских Вооруженных сил (ВС) (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Американские силы второй день подряд выводят из строя нефтяной танкер в Оманском заливе после того, как другое судно нарушило действующую блокаду, пытаясь перевезти нефть из Ирана (...). Американский самолет выпустил высокоточные боеприпасы в машинное отделение судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания сил США», — отмечает командование.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США ударили по танкеру Marivex у берегов Омана, который находится под санкциями американского Минфина из-за Ирана. Судно шло под флагом Палау.

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