США нанесли удар по танкеру в Оманском заливе

CENTCOM: США вывели из строя танкер Settebello в Оманском заливе

США ударили по танкеру Settebello, шедшему под флагом Палау в Оманском заливе. Об этом сообщает Центральное командование американских Вооруженных сил (ВС) (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Американские силы второй день подряд выводят из строя нефтяной танкер в Оманском заливе после того, как другое судно нарушило действующую блокаду, пытаясь перевезти нефть из Ирана (...). Американский самолет выпустил высокоточные боеприпасы в машинное отделение судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания сил США», — отмечает командование.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США ударили по танкеру Marivex у берегов Омана, который находится под санкциями американского Минфина из-за Ирана. Судно шло под флагом Палау.