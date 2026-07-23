В России высказались об ожиданиях в вопросе Украины по итогам встречи Лаврова и Рубио

Сенатор Карасин: Разговор между Лавровым и Рубио был очень полезным

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возродила надежды на то, что договоренности Анкориджа могут опять выйти на первый план, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался об ожиданиях в вопросе урегулирования украинского конфликта по итогам диалога двух политиков.

«Я считаю, что профессиональный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио был очень полезным. Он прервал молчание, которое длилось несколько месяцев на российско-американском треке по этой проблеме. Во-вторых, разговор позволил российскому министру четко и понятно объяснить ситуацию на линии соприкосновения и обрисовать те масштабы милитаристского угара, которые сейчас свойственны для Европы», — заметил Карасин.

По словам сенатора, необходимо дождаться результатов этой встречи.

«Я надеюсь на то, что все-таки подходы американцев станут более продуманными, серьезными и направленными на то, чтобы восстановить взаимное понимание и способствовать ликвидации этого конфликта, который продолжает развивать Европа вместе с подведомственным ей киевским режимом», — заключил Карасин.

23 июля стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН. Она продлилась около 35 минут.

Согласно данным российского ведомства, во время беседы российский министр вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты США на встрече президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.