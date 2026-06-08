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16:51, 8 июня 2026Мир

Атакованный США танкер подал сигнал бедствия

CNN: США ударили по танкеру близ Омана, находящемуся под санкциями из-за Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

США ударили по танкеру Marivex у берегов Омана, который находится под санкциями американского Минфина из-за Ирана. Об этом сообщает CNN.

В распоряжении телеканала оказалась запись сигнала бедствия, поступившего с судна. По словам экипажа, пожар вспыхнул на борту после «атаки Военно-морских сил (ВМС) США».

«У нас пожар, и [судно] тонет. Атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение. Пожалуйста, помогите. У нас пожар… 24 члена экипажа. Все члены экипажа — индийцы», — сообщается из стенограммы сигнала бедствия.

Также экипаж заявил, что загорелась одна из спасательных шлюпок судна.

Авторы материала указали, что нефтяной танкер ходит под флагом Палау. Его владельцем является компания Arihant Shipping Inc., которая находится в списке лиц и судов, находящихся под санкциями США за «деятельность, связанную с Ираном».

Ранее стало известно, что Япония готова направить Военно-морские силы (ВМС) в Ормузский пролив после достижения перемирия между США и Ираном.

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