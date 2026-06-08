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10:30, 8 июня 2026Мир

Лучший союзник США выступил с предложением по Ормузскому проливу

Kyodo: Япония готова направить ВМС в Ормузский пролив после достижения перемирия
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Япония готова направить Военно-морские силы (ВМС) в Ормузский пролив после достижения перемирия между США и Ираном. Об этом говорится в официальной позиции японского кабмина, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что Токио может направить свои корабли для разминирования пролива или сопровождения проходящих по нему гражданских судов после достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Помимо соглашения сторон, другими условиями Японии стали наличие прочных каналов связи с Ираном и существенное снижение угрозы возобновления военных действий.

«Учитывая нынешнюю напряженность между США и Ираном, развертывание сил считается крайне сложным», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News, комментируя ситуацию в Ормузском проливе, назвал Японию лучшим союзником США по сравнению с НАТО. По словам политика, из-за конституционных ограничений Япония не может дать прямых гарантий, но в случае необходимости выступит на стороне Вашингтона.

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