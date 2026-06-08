Лучший союзник США выступил с предложением по Ормузскому проливу

Kyodo: Япония готова направить ВМС в Ормузский пролив после достижения перемирия

Япония готова направить Военно-морские силы (ВМС) в Ормузский пролив после достижения перемирия между США и Ираном. Об этом говорится в официальной позиции японского кабмина, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что Токио может направить свои корабли для разминирования пролива или сопровождения проходящих по нему гражданских судов после достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Помимо соглашения сторон, другими условиями Японии стали наличие прочных каналов связи с Ираном и существенное снижение угрозы возобновления военных действий.

«Учитывая нынешнюю напряженность между США и Ираном, развертывание сил считается крайне сложным», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News, комментируя ситуацию в Ормузском проливе, назвал Японию лучшим союзником США по сравнению с НАТО. По словам политика, из-за конституционных ограничений Япония не может дать прямых гарантий, но в случае необходимости выступит на стороне Вашингтона.