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20:01, 10 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали способ избежать массовых налетов ВСУ

Журавлев: Надо ликвидировать европейское производство оружия, чтобы избежать налетов
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Нужно ликвидировать европейское производство вооружения и атаковать маршруты доставки техники на Украину, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что это поможет избежать массовых налетов.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Российские военные также уничтожили 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

«Надо ликвидировать европейское производство, бить по цехам, атаковать маршруты доставки этой смертоносной техники на Украину. Иначе в ближайшее время мы столкнемся уже не с единичными попаданиями, а с массовыми налетами, от которых нигде нельзя будет укрыться», — сказал Журавлев.

По словам парламентария, Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставляют европейское дальнобойное вооружение, украинская промышленность не может создавать ничего подобного.

«Это означать может только одно — под видом украинских ракет «Фламинго» для ВСУ начали поставлять европейское дальнобойное вооружение. Создать что-либо подобное украинская промышленность попросту неспособна, и все басни об украинских заводах — исключительно для прикрытия», — отметил Журавлев.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что дальность крылатой ракеты «Фламинго» может превышать тысячу километров, она также несет достаточно мощный боезаряд. По его словам, ВСУ могли запускать ракеты с мобильной установки с приграничных территорий.

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