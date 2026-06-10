В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ ракет «Фламинго»

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Детали применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения раскрыли в Министерстве обороны России.

Российские военные также уничтожили выпущенные ВСУ 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь с 9 на 10 июня российские средства ПВО отражали массированный налет 326 украинских беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов.

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», в свою очередь, объяснили налет свыше 600 дронов ВСУ на Россию целью ослабления потенциала систем противовоздушной обороны, чтобы после беспилотников начать применять ракеты.