Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 10 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ ракет «Фламинго»

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Детали применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружения раскрыли в Министерстве обороны России.

Российские военные также уничтожили выпущенные ВСУ 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь с 9 на 10 июня российские средства ПВО отражали массированный налет 326 украинских беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов.

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», в свою очередь, объяснили налет свыше 600 дронов ВСУ на Россию целью ослабления потенциала систем противовоздушной обороны, чтобы после беспилотников начать применять ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ ракет «Фламинго»

    В МИД высказались о реакции ЕС на победу Пашиняна в Армении

    Индия приостановила выдачу разрешений на Starlink из-за угрозы нацбезопасности

    Наряд Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети

    Россиянам рассказали о компенсации за жару в офисе

    Боровшегося с раком 32-летнего блогера не смогли спасти

    У актера фильма «Люди Икс» диагностировали рак груди

    Диетолог рассказала о подлинной реакции организма на интервальное голодание

    В Польше разозлились из-за сноса памятника русскому писателю в Киеве

    Армия России поразила военно-морскую базу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok