Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по России

В ночь на 10 июня средства ПВО сбили над регионами России 326 украинских БПЛА

В ночь с 9 на 10 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего система ПВО уничтожила 326 БПЛА. Под ударом оказались 20 субъектов федерации, среди которых в числе прочих Самарская, Нижегородская, Тверская, Орловская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион и Крым.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности впервые с начала СВО ввели в Омской области.