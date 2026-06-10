Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 10 июня 2026Россия

Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по России

В ночь на 10 июня средства ПВО сбили над регионами России 326 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь с 9 на 10 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего система ПВО уничтожила 326 БПЛА. Под ударом оказались 20 субъектов федерации, среди которых в числе прочих Самарская, Нижегородская, Тверская, Орловская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион и Крым.

Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности впервые с начала СВО ввели в Омской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

    Бывшая жена Михаила Галустяна снялась в бикини и восхитила пользователей сети

    Тревел-блогер описал кухню в Индии фразой «карри, выглядящие как понос»

    Губернатор рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона

    Найден способ обнаружить рак без биопсии

    Губернатор сделал заявление после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

    В МИД России озвучили претензии к выборам в Армении

    Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

    На Украине заявили о начале финальной стадии боев за ключевой город Донбасса

    Раскрыты подробности об ударе ВСУ по одному из главных символов Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok