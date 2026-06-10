Налет свыше 600 дронов ВСУ на Россию объяснили целью ослабления потенциала ПВО

Налет свыше 600 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию объяснили целью ослабления потенциала систем противовоздушной обороны (ПВО). Такое предположение высказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Такое количество дронов за сутки в первую очередь нужно для ослабления потенциала ПВО России. То есть несколько сотен беспилотников прорывают оборону, а дальше летят ракеты», — говорится в сообщении.

Авторы поста обратили внимание на то, что в ночь на 10 июня было уничтожено 326 украинских беспилотников, а с утра прошлых суток — не менее 618 дронов. По данным канала, также ВСУ применили как минимум две крылатые ракеты «Фламинго» для удара по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы с Украиной.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 9 на 10 июня российские средства ПВО отражали массированный налет беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов.

На подлете к Москве было уничтожено 43 дрона, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Также ВСУ ударили по одному из главных символов Севастополя — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, пожару на объекте культурного наследия после атаки присвоили четвертый ранг сложности.

Чебоксары подверглись ракетному удару. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о трех раненых жителях. Ведущий «Первого канала» Руслан Осташко предположил, что для удара по городу могли применить новую ракету «Фламинго».