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09:30, 10 июня 2026Россия

Стало известно о раненых при ударе ракет по городу России в тысяче километров от границы

Глава Чувашии Николаев: Три человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Три человека пострадали в результате ракетного удара по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы с Украиной. О раненых стало известно из сообщения главы российского региона Олега Николаева в «Максе».

По данным чиновника, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в легкой.

«Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — заключил Николаев.

О ракетном ударе по Чебоксарам стало известно ранее в среду, 10 июня. Власти сообщали, что на данном этапе оценивают масштаб разрушений.

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