Стало известно о раненых при ударе ракет по городу России в тысяче километров от границы

Три человека пострадали в результате ракетного удара по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы с Украиной. О раненых стало известно из сообщения главы российского региона Олега Николаева в «Максе».
По данным чиновника, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в легкой.
«Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — заключил Николаев.
О ракетном ударе по Чебоксарам стало известно ранее в среду, 10 июня. Власти сообщали, что на данном этапе оценивают масштаб разрушений.