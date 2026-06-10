Стало известно о раненых при ударе ракет по городу России в тысяче километров от границы

Глава Чувашии Николаев: Три человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах

Три человека пострадали в результате ракетного удара по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы с Украиной. О раненых стало известно из сообщения главы российского региона Олега Николаева в «Максе».

По данным чиновника, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в легкой.

«Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», — заключил Николаев.

О ракетном ударе по Чебоксарам стало известно ранее в среду, 10 июня. Власти сообщали, что на данном этапе оценивают масштаб разрушений.