Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы

Глава Чувашии Николаев: Чебоксары подверглись ракетной атаке со стороны Украины

Украина ударила ракетами по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы. Это следует из сообщения главы Чувашии Олега Николаева.

Сколько снарядов было выпущено по городу, не уточняется. Какие объекты подверглись ракетной атаке со стороны Украины, неизвестно. Как рассказал Николаев, власти пока оценивают масштаб разрушений и число пострадавших.

«Держу ситуацию на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности», — заявил чиновник о ситуации в городе.

Ранее Минобороны раскрыло детали массированного ночного удара Вооруженных сил Украины по России.