Стало известно о возможном применении Украиной новой ракеты для удара по Чебоксарам

Телеведущий Осташко: Украина могла применить ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли применить ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам, столице Чувашии. О возможном применении этого нового типа вооружения стало известно из публикации ведущего «Первого канала» Руслана Осташко.

По словам телеведущего, на применение этой ракеты указывает в том числе пост Дениса Штилермана, сооснователя компании, которая производит «Фламинго».

Также Осташко выложил кадр, на котором виден силуэт летящего над Чебоксарами снаряда — он напоминает крылатую ракету.

О том, что Украина ударила ракетами по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, стало известно утром 10 июня. Несколько человек получили ранения.