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07:03, 10 июня 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении более 40 БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». В результате атаки загорелась крыша здания.

До этого советник министра обороны Украины пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

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