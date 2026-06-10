Собянин сообщил об уничтожении более 40 БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотный летательный аппарат повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». В результате атаки загорелась крыша здания.

До этого советник министра обороны Украины пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.