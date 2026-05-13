Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 13 мая 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на изменение российской тактики нанесения ударов

Бескрестнов: ВС России изменили тактику нанесения ударов по Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику нанесения ударов по Украине. На это пожаловался советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своем Telegram-канале.

«На этот раз [беспилотники] движутся вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 километров, буквально один за другим, и сразу в большом количестве», — написал Флеш.

По его словам, таким образом перегружается система украинской противовоздушной обороны и большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

Ранее стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне сообщений о налете 200 беспилотников на Украину. Как написали авторы канала «Страна.ua», в украинской столице слышна работа систем противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    На Украине обрушились с критикой на Зеленского после его слов о российских дронах

    Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

    Ермак рассказал о своих недостатках в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok