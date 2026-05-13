На Украине пожаловались на изменение российской тактики нанесения ударов

Бескрестнов: ВС России изменили тактику нанесения ударов по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику нанесения ударов по Украине. На это пожаловался советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своем Telegram-канале.

«На этот раз [беспилотники] движутся вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 километров, буквально один за другим, и сразу в большом количестве», — написал Флеш.

По его словам, таким образом перегружается система украинской противовоздушной обороны и большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

Ранее стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне сообщений о налете 200 беспилотников на Украину. Как написали авторы канала «Страна.ua», в украинской столице слышна работа систем противовоздушной обороны.