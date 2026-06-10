Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Макс.

Он уточнил, что в результате атаки загорелась крыша здания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Спасательной службы Севастополя.

«Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации», — написал Развожаев.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА эвакуировали постояльцев дома престарелых.