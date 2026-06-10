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04:50, 10 июня 2026Россия

Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Макс.

Он уточнил, что в результате атаки загорелась крыша здания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Спасательной службы Севастополя.

«Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации», — написал Развожаев.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА эвакуировали постояльцев дома престарелых.

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