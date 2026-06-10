В российском регионе из-за атаки БПЛА эвакуировали постояльцев дома престарелых

Слюсарь: Постояльцев дома престарелых эвакуировали из-за атаки БПЛА

В Ростовской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) эвакуировали постояльцев дома престарелых. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся», — написал губернатор Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что в регионе уничтожены около 10 БПЛА.

В ночь на вторник, 9 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 140 украинских БПЛА.