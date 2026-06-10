Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:28, 10 июня 2026Россия

В российском регионе из-за атаки БПЛА эвакуировали постояльцев дома престарелых

Слюсарь: Постояльцев дома престарелых эвакуировали из-за атаки БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ростовской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) эвакуировали постояльцев дома престарелых. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся», — написал губернатор Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что в регионе уничтожены около 10 БПЛА.

В ночь на вторник, 9 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 140 украинских БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сбил вертолет Apache над Ормузским проливом. США в ответ ударили по Исламской Республике. Какие цели атаковал Вашингтон?

    Ряд российских вкладчиков столкнется с изменением условий

    Названы три запрещенных к упоминанию в разговоре с мошенниками слова

    Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

    На Западе признали неспособность и дальше поддерживать Киев

    Apple сама рассекретила новый iPhone

    Запад увидел угрозу в сотрудничестве России с одной кавказской страной

    В Германии признали провал саммита с Зеленским в Лондоне

    Ким Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного на «Формуле-1»

    В США признали поражение Украины в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok