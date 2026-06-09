В ночь на 9 июня средства ПВО сбили над регионами России 140 БПЛА ВСУ

В ночь с 8 на 9 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 140 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы раскрыли в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали восемь российских регионов, среди которых Калужская, Орловская и Тульская области, а также Московский регион и Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле не сообщалось.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Севастополю.