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07:52, 9 июня 2026Россия

Раскрыты детали массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы

В ночь на 9 июня средства ПВО сбили над регионами России 140 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь с 8 на 9 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 140 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы раскрыли в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали восемь российских регионов, среди которых Калужская, Орловская и Тульская области, а также Московский регион и Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле не сообщалось.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Севастополю.

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