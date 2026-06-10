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08:35, 10 июня 2026Россия

Раскрыты подробности об ударе ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Пожару в здании панорамы «Оборона Севастополя» после удара ВСУ присвоили четвертый ранг
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Пожару в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) присвоили четвертый ранг сложности. Подробности о последствиях атаки раскрыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

По данным чиновника, атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

На месте происшествия на данный момент работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — обозначил Развожаев, добавив, что атака была целенаправленной.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно ранее в среду, 10 июня. Развожаев ранее говорил о повторении истории, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.

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