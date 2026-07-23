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14:02, 23 июля 2026Россия

В России назвали особенность в возвращении Украиной своих военнопленных

Омбудсмен Лантратова: Украина возвращает своих военнопленных по избирательному принципу
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина возвращает своих военнопленных по избирательному принципу. Такую особенность в процессе обмена назвала уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что многие на Украине понимают сложившуюся тенденцию. В ней они винят киевский режим.

Лантратова отметила, что вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом пытается исправить ситуацию. Она подчеркнула, что сейчас уже сформированы списки тех украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Однако вопрос заключается в том, заберет ли их Украина.

Ранее Лантратова указала, что прорабатывается возможность возвращения российских военнопленных. Она разъяснила, что вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым и уполномоченным по правам человека в Донецкой народной республике Дарьей Морозовой встретилась с инициативной группой родственников пленных бойцов из Донбасса, которые находятся в плену уже долгое время.

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