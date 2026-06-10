Военный раскрыл подробности применения ВСУ ракет «Фламинго»

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ могли запускать ракеты «Фламинго» с приграничных территорий

Дальность крылатой ракеты «Фламинго» может превышать тысячу километров, она также несет достаточно мощный боезаряд, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что ВСУ могли запускать ракеты с мобильной установки с приграничных территорий.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Российские военные также уничтожили 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

«Дальность у нее где-то за тысячу километров. Это такая импортная разработка в украинской обертке. Она несет достаточно мощный боезаряд. Ракета дозвуковая и запускается, видимо, все-таки с мобильной установки, поэтому вполне вероятно, что где-то с приграничных территорий все это происходило. Или из Сумской, или из Харьковской области, может быть, Днепропетровская», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, ракеты «Фламинго» являются не самым сложными целями для российских средств ПВО.

«Так или иначе, это еще один вызов, но это уже работа комплекса противовоздушной обороны непосредственно. Они могут брать и "Панцирь" и, соответственно, "Бук-М3", и другие комплексы. Надо изучать вопрос, как они [ракеты] доставляются и где они собираются. Определенный вызов есть наряду с дронами», — отметил Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что эти ракеты, скорее всего, производят на Западе, так как сейчас украинские предприятия выводятся на территорию Европы, в том числе по сборке беспилотников.

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», в свою очередь, объяснили налет свыше 600 дронов ВСУ на Россию целью ослабления потенциала систем ПВО, чтобы после беспилотников начать применять ракеты.