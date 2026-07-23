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07:42, 23 июля 2026Мир

Инициатором встречи Лаврова и Рубио выступила американская сторона

США стали инициатором встречи Лаврова и Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Инициатором встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио выступила американская сторона, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Соединенные Штаты стали принимающей стороной на встрече в столице Филиппин Маниле. По протоколу две группы журналистов по десять человек с каждой стороны были допущены в переговорную комнату, чтобы снять первые кадры встречи.

Журналистам было запрещено задавать вопросы, согласно правилам, установленным США. Однако американские журналисты стали выкрикивать вопросы, на которые Рубио не стал отвечать.

Спустя 10-15 секунд репортеры покинули помещение, после чего начались переговоры глав дипломатических ведомств. Со стороны России на встрече присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

С американской стороны присутствуют замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

Накануне Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

Рубио, в свою очередь, отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для Вашингтона сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

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