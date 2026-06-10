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20:03, 10 июня 2026Россия

Стало известно о судьбе вручившей выпускнику сертификат «Леша 404» российской учительницы

Вручившая выпускнику сертификат «Леша 404» курская учительница уволилась
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Учительница из Курской области, вручившая во время выпускного одному из своих учеников сертификат «Леша 404: логика не найдена», уволилась. О судьбе преподавательницы стало известно ТАСС от представителей Минобразования российского региона.

В ведомстве уточнили, что россиянка решила уйти из образовательного учреждения по собственному желанию. До этого с учительницей провели беседу. Ей указали на недопустимость подобных ситуаций.

О неприятном поступке педагога стало известно благодаря ролику в соцсетях. На видео учительница во время торжественной церемонии вручила подростку грамоту за то, что в его действиях нельзя найти логику. К тому же она назвала юношу «Леша 404», сравнив его с ошибкой.

Комментаторы подчеркнули, что выпускник не первый, кто стал жертвой травли учительницы. До этого педагог унижала девочку и настраивала одноклассников против нее.

Ранее сообщалось, что в Иваново учительница угрожала ученику групповым изнасилованием.

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