Стало известно о судьбе вручившей выпускнику сертификат «Леша 404» российской учительницы

Вручившая выпускнику сертификат «Леша 404» курская учительница уволилась

Учительница из Курской области, вручившая во время выпускного одному из своих учеников сертификат «Леша 404: логика не найдена», уволилась. О судьбе преподавательницы стало известно ТАСС от представителей Минобразования российского региона.

В ведомстве уточнили, что россиянка решила уйти из образовательного учреждения по собственному желанию. До этого с учительницей провели беседу. Ей указали на недопустимость подобных ситуаций.

О неприятном поступке педагога стало известно благодаря ролику в соцсетях. На видео учительница во время торжественной церемонии вручила подростку грамоту за то, что в его действиях нельзя найти логику. К тому же она назвала юношу «Леша 404», сравнив его с ошибкой.

Комментаторы подчеркнули, что выпускник не первый, кто стал жертвой травли учительницы. До этого педагог унижала девочку и настраивала одноклассников против нее.

Ранее сообщалось, что в Иваново учительница угрожала ученику групповым изнасилованием.