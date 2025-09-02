Силовые структуры
18:43, 2 сентября 2025Силовые структуры

Российская учительница угрожала ученику групповым изнасилованием

В Иваново проверят учительницу за угрозы ученику групповым изнасилованием
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lizavetta / Shutterstock / Fotodom

В Иваново следователи проверят информацию об угрозах учительницы в адрес одного из школьников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ивановской области.

По данным ведомства, аудиозапись угроз была обнаружена следователями в ходе мониторинга сети. На ней, предположительно, педагог ивановской школы угрожает насилием ученику.

Проверка проводится по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как уточняет Kazanfirst, во время разговора учительница оскорбила отца школьника. Она также пригрозила мальчику найти людей, которые его изнасилуют, и пообещала, что у него «потекут кровавые слезы из всех дыр».

Ранее в Красноярске суд назначил 380 часов обязательных работ бывшей учительнице коррекционной школы №2 за издевательства над ребенком.

