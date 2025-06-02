Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:41, 2 июня 2025Силовые структуры

Педагог-психолог российской школы обещала выбить зубы третьекласснику

В Красноярске суд вынес приговор экс-учительнице за издевательства над ребенком
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nathan Cima / Unsplash

В Красноярске суд назначил 380 часов обязательных работ бывшей учительнице коррекционной школы №2 за издевательства над ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, педагог-психолог несколько месяцев обижала и оскорбляла третьеклассника. Неладное заметила мать мальчика. Она решила подложить сыну диктофон. Выяснилось, что сотрудница школы угрожала ему выбить зубы.

На судебном заседании обвиняемая пыталась оправдаться. Помимо испытательных работ ее обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации.

Ранее в Бурятии воспитательницу детского сада приговорили к пяти годам колонии за истязания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

    Рестлер устроил драку во время съемок телешоу

    Жаривший шашлыки и считавший взрывы россиянин попал на видео

    В Совфеде раскрыли план Британии в отношении мигрантов

    Развеян миф о причинах развития диабета второго типа

    Курская АЭС отчиталась о штатной работе на фоне сообщений о попытке удара ВСУ

    Педагог-психолог российской школы обещала выбить зубы третьекласснику

    Число работающих на двух и более работах россиян упало до минимума

    Момент уничтожения беспилотника над Липецкой областью попал на видео

    Разведчик рассказал о бегстве украинских бойцов при встрече с ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости