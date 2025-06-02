Педагог-психолог российской школы обещала выбить зубы третьекласснику

В Красноярске суд вынес приговор экс-учительнице за издевательства над ребенком

В Красноярске суд назначил 380 часов обязательных работ бывшей учительнице коррекционной школы №2 за издевательства над ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, педагог-психолог несколько месяцев обижала и оскорбляла третьеклассника. Неладное заметила мать мальчика. Она решила подложить сыну диктофон. Выяснилось, что сотрудница школы угрожала ему выбить зубы.

На судебном заседании обвиняемая пыталась оправдаться. Помимо испытательных работ ее обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации.

Ранее в Бурятии воспитательницу детского сада приговорили к пяти годам колонии за истязания.