Арбитражный суд постановил избавиться от памятника Сталину в Вологде

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение убрать памятник советскому лидеру Иосифу Сталину, установленный в областном центре в музее-заповеднике. Причиной стали найденные, по мнению прокуратуры, нарушения во время создания и установки монумента.

Областная прокуратура в апреле подала иск к автору памятника, предпринимателю Екатерине Ложеницыной и к Вологодскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику, потребовав признать контракт на установку монумента недействительным. Прокуроры посчитали, что закупка памятника у единственного поставщика была необоснованной и нарушила закон о защите конкуренции, а цена контракта (10,5 миллиона рублей) была завышена.

Памятник Сталину после открытия на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника Владимир Смирнов/ТАСС

9 июля суд полностью удовлетворил иск. Теперь, согласно вердикту, памятник должны вернуть Ложеницыной, а она, в свою очередь, должна выплатить музею-заповеднику все деньги, полученные за статую по контракту. При этом подчеркивается, что пока что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Памятник установлен в декабре 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка», где Сталин отбывал ссылку в 1911–1912 годах. Его статуя в шинели была создана скульптором Константином Кубышкиным, эскиз монумента, как утверждается, выбрал лично губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вологодский губернатор встал на защиту памятника

Ложеницына после решения суда заявила, что планирует подать апелляцию, но пока что памятник не снесут.

Филимонов прокомментировал вердикт фразой «привет фантазерам» и стикером со Сталиным, также напомнив свои прежние слова. В июне он назвал требования прокуратуры «странным ажиотажем на ровном месте», утверждая, что обсуждаются лишь правовые нюансы процедуры оформления документов, а не судьба монумента.

Сам объект вне обсуждения. Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров. Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Филимонов уже не раз высказывается в поддержку Сталина и памятников ему. Так, он хвалил жителей Никольска за недавно установленный там монумент, заявив, что «народ зрит в корень и отделяет зерна от плевел». А также репостил сообщение, что съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В области установлены три монумента советскому вождю

Памятник в Никольске около средней школы № 2 был открыт в конце июня — как утверждает местная администрация, «по инициативе жителей округа». «Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость. В то же время подчеркиваем необходимость согласования в реализации своих инициатив с органами местного самоуправления», — добавили там.

Еще раньше, в мае, монумент советскому вождю появился в поселке Кадуй. Авторами инициативы стали депутаты областного и районного отделения КПРФ. Бюст открыли в преддверии 80-летия Победы около краеведческого музея рядом с бюстом Владимира Ленина.

При этом перед открытием монумента в Вологде, который суд и постановил убрать, жители города создали петицию с требованием пересмотреть решение о его установке. Было собрано три тысячи подписей против статуи.

Филимонов же объяснял открытие памятника «запросом» со стороны общества, назвав Сталина «человеком, оставившим неизгладимый след в истории» России.