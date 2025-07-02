Памятник Сталину появился в еще одном российском регионе

В Вологодской области у здания школы открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли рядом со зданием средней образовательной школы №2 в городе Никольске Волгоградской области. Об этом сообщается в посте, опубликованном на официальной странице администрации Никольского округа во «ВКонтакте».

Отмечается, что инициаторами установки монумента стали местные жители. Памятник расположился в парке «50-летию Победы». Как отметили в администрации, местные власти уважают право граждан на увековечивание исторической памяти, отмечая его значимость, однако подчеркнули, что реализацию инициатив с органами местного самоуправления все же необходимо согласовывать.

Ранее стало известно об установке еще одного бюста генсека в Нижегородской области. В марте с таким предложением выступили в региональном отделении КПРФ. Поддержало инициативу и научное сообщество города.

В конце июня сообщалось, что неизвестные облили красной краской бюст Сталина, недавно установленный в башкирском селе Амирово. Его торжественное открытие состоялось 8 мая. По мнению члена КПРФ Рустама Хафизова, в этом поступке имела место политическая провокация. Случившееся он охарактеризовал как удар по военному патриотизму страны, завив, что организаторы должны быть наказаны по всей строгости закона.