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21:44, 27 июня 2025Экономика

В российском регионе решили установить еще один памятник Сталину

В Нижегородской области решили установить еще один памятник Сталину
Виктория Клабукова

Фото: страница Алексея Зорова во «ВКонтакте»

В Нижегородской области появится еще один памятник Иосифу Сталину. О таких планах изданию NewsNN рассказал депутат Госдумы Владислав Егоров.

Монумент хотят поставить в городе Бор на территории «Сталин-центра», строительство которого еще не окончено. Проект финансируют частные лица, точные сроки его завершения пока неизвестны. Один памятник генералиссимусу уже возведен перед зданием — его собираются перенести на первый этаж комплекса. Новый же мемориал будет значительно больше размером, обещает парламентарий. «На фоне пятиэтажного здания требуется более монументальный, более масштабный памятник», — заявил Егоров.

В марте в региональном отделении КПРФ предложили установить памятник генсеку в самом Нижнем Новгороде. Поставить монумент собираются в сквере Сталинградской битвы на пересечении улиц Нартова и Бекетова. Накануне в поддержку этой инициативы высказалось научное сообщество города. Еще одна скульптура Сталину стоит на личном участке руководителя местного отделения партии, но памятником она не признана.

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