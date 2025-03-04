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20:29, 4 марта 2025Экономика

Памятник Сталину захотели поставить еще в одном российском городе

В Нижнем Новгороде предложили поставить памятник Иосифу Сталину
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Нижнем Новгороде может появиться памятник Иосифу Сталину. С данным предложением выступили в региональном отделении КПРФ. Об инициативе сообщается в сообществе партии в соцсети «ВКонтакте».

«В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне увековечение памяти о Верховном Главнокомандующем войсками Красной армии станет достойным ответом фальсификаторам советской истории и послужит задаче восстановления исторической справедливости», — пояснил первый секретарь Комитета Нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров.

Помимо заслуг в победе над фашистской Германией, депутат отмечает роль вождя в становлении Нижегородской области — развитии в регионе оборонно-промышленного комплекса и научно-производственной базы. В целом авторы инициативы стремятся воссоздать в представлении россиян образ Сталина как символа великих достижений СССР.

Об установке мемориала генералиссимусу Егоров высказывается с 2023 года. Возвести скульптуру предлагается на внебюджетные средства, право выбрать участок оставлено за властями. Инициатива уже направлена в городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Одна скульптура Сталину уже есть в Борском городском округе, она располагается на личном участке руководителя местного отделения КПРФ, предпринимателя Алексея Зорова. Фигура не признана памятником — вопрос присвоения ей данного статуса пока находится на рассмотрении. Сам Зоров настаивает на строительстве мемориала Сталину в районе Моховых гор, где в советские времена была снесена аналогичная статуя. В городе Бор уже ведется строительства музейного комплекса «Сталин-центр».

Ранее стало известно о планах по строительству памятника Сталину в Хабаровске. Монумент предлагают восстановить во Всероссийском обществе охраны памятников. Статую хотят поставить на том же месте, где в рамках политики десталинизации была демонтирована прежняя.

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