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18:11, 10 января 2025Экономика

Еще в одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

В Хабаровске задумали поставить памятник Иосифу Сталину
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Монумент советскому лидеру Иосифу Сталину может появиться еще в одном городе. Над возведением памятника подумывают в Хабаровске, пишет Transsibinfo.

С инициативой вернуть мемориал вождю выступили во Всероссийском обществе охраны памятников. В организации предложили восстановить статую, демонтированную при генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве в рамках политики десталинизации. Монумент предполагается возвести на старом месте — на Уссурийском бульваре у набережной.

Аналогичное предложение огласили еще в прошлом году в КПРФ. Тогда члены партии намеревались пригласить для создания памятника специалистов из-за рубежа. В руководстве крайкома подчеркнули, что в их планах создать не просто бюст, а полноценный памятник.

В 2019 году монумент генсеку возвели в селе Сосновка Хабаровского края. Трехметровый памятник был построен по желанию местного жителя и установлен рядом с его домом. В краевом отделении тогда выразили надежду, что вскоре мемориал Сталину удастся сделать и в самом Хабаровске.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. Своим «Сталиным» планировали обзавестись Находка и Барнаул. Восстановить мемориал вождю, на месте которого сейчас стоит часовня, задумали в Новосибирске. В поселке Курейка Красноярского края монумент собираются установить уже в третий раз. Первые два утопили и демонтировали.

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