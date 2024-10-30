В России появится еще один Сталин

В Находке откроют памятник Иосифу Сталину

В субботу, 2 ноября, в городе Находка Приморского края состоится открытие нового памятника Иосифу Сталину. Событие приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, который отметят в следующем году, передает агентство PrimaMedia.

Бюст советского вождя появится возле здания горкома КПРФ. Фигура была создана по инициативе находкинского отделения партии на средства народного сбора и партийной организации. Депутат Эльсевар Габибов отметил, что инициативу установить памятник поддержали многие горожане.

Фигуру изготовил скульптор из Владивостока Илья Топчий. Этот же мастер работал над памятником советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, который установлен в его родном городе.

Ранее в Ставропольском крае памятник Сталину установили возле общественного туалета. Пользователи сети обратили внимание на азиатские черты лица фигуры.