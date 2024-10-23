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11:18, 23 октября 2024Россия

Памятник «азиату»-Сталину установили возле общественного туалета в российском регионе

На Ставрополье памятник Сталину установили около общественного туалета

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Ставропольском крае памятник Иосифу Сталину установили возле общественного туалета. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

На опубликованных снимках виден бюст, покрытый несколькими слоями облупившейся краски. Лицо запечатленного на нем человека мало чем напоминает Сталина. Однако именно об этом гласит импровизированная таблица — плоский камень, на котором написало имя генсека.

Бюст был установлен силами местных работников культуры. В комментариях пользователи обратили внимание на азиатские черты, которые придал Сталину неизвестный автор. «Якутский скульптор слепил», — предположил один из них.

Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал появление в регионе памятник Сталину. По его словам, об этом попросили сами жители.

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      Алан Босиков
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