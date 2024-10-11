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11:02, 11 октября 2024Россия

Российский губернатор объявил об установке памятников Сталину и Ивану Грозному

Губернатор Филимонов: в Вологде появятся памятники Сталину и Ивану Грозному

Кадр: Telegram-канал «Филимонов LIVE»

В Вологде появится памятник второму руководителю СССР Иосифу Сталину. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Чиновник заявил, что об установке памятника якобы попросили сами жители области, а в регионе существует запрос на увековечивание памяти инициировавшего массовые репрессии правителя. По словам Филимонова, статуя будет установлена в Вологде во дворе дома, в котором Сталин три месяца прожил в ссылке.

«Также в планах установить вот такой памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого находится у меня в кабинете. Тяжелая, основательная, а в реальную величину будет еще грандиозней», — объявил глава региона, не уточнив, является ли эта инициатива его личным желанием или также продиктована «обращениями общественности».

Стоимость установки памятника Сталину Филимонов не назвал. Известно, что в 2024 году бюджет региона предполагает превышение расходов над доходами — 167,2 миллиарда рублей против 135,5 миллиарда соответственно.

Геогрий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в октябре 2023 года, а 8 сентября 2024 года избран и вступил в должность. О чиновнике известно, что в 1999 году он стал лучшим на соревнованиях по кикбоксингу в категории борьбы с невидимым противником. Также он рассказывал, что по «славянской дохристианской традиции» имеет некое тайное имя. Филимонов хвастался картиной, на которой Иосиф Сталин жмет ему руку, а на инаугурацию выходил под музыку композиции «Небо славян» группы «Алиса», в которой поется о «точащем семени Орды» и о гнете «басурман» (искаженное от «мусульманин»).

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      Марк Леонов
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