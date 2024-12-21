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16:01, 21 декабря 2024Россия

Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде

Памятник Иосифу Сталину открыли на территории дома-музея «Вологодская ссылка»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский губернатор объявил об установке памятников Сталину и Ивану Грозному

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Вологде открыли памятник второму руководителю СССР Иосифу Сталину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Как уточнил губернатор, памятник установлен на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Там Иосиф Виссарионович жил несколько месяцев в период с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

В своей публикации Филимонов назвал Сталина человеком, оставившим «неизгладимый след в истории нашей страны».

О том, что в Вологде появился памятник второму руководителю СССР, стало известно в октябре. Об установке монумента якобы попросили сами жители области.

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