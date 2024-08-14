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14:48, 14 августа 2024Россия

Российский губернатор показал на видео рукопожатие со Сталиным

Врио губернатора Вологодской области Филимонов пожал руку Сталину на картине

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал на видео картину из своей приемной, на которой он пожимает руку советскому вождю Иосифу Сталину. С этим и другими полотнами и фотографиями из кабинета он ознакомил подписчиков в Telegram-канале.

На видео российский глава демонстрирует картины на стенах, на одной из них он жмет руку Сталин. Чиновник признается, что получил эту работу в подарок. По мнению Филимонова, она выполнена «концептуально».

В приемной вологодского губернатора размещены картины со Сталиным и Владимиром Лениным, портреты генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берии и основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

Кроме того, там же можно увидеть портрет президента России Владимира Путина, изображение Георгия Победоносца и плакат, стилизованный под сериал «Слово пацана», на котором написано «Слово губернатора».

Ранее Филимонов заговорил с чиновниками на английском, узнав о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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