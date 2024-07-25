Глава российского региона заговорил с чиновниками на английском и попал на видео

Врио главы Вологодской области Филимонов заговорил с чиновниками на английском

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заговорил с чиновниками на английском, узнав о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе. Этот момент попал на видео, которое глава региона опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как Филимонову отчитываются об итогах проведения ЕГЭ, согласно которым результаты местных выпускников за экзамены по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России. Это вызвало недовольство главы региона, который обратился к чиновникам на иностранном языке. «В чем сложность с английским языком? Что не так с английским?» — поинтересовался он.

Когда собеседница продолжает отчет, врио губернатора останавливает ее, продолжая говорить на иностранном языке: «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, если не возражаете, пожалуйста».

Ранее Филимонов на одном из мероприятий зачитал рэп на английском языке, а также под аплодисменты зрителей показал «вертушку» — удар ногой с разворота. Как пояснил глава Вологодской области, он хотел этим подчеркнуть, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».