Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 25 июля 2024Россия

Глава российского региона заговорил с чиновниками на английском и попал на видео

Врио главы Вологодской области Филимонов заговорил с чиновниками на английском

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заговорил с чиновниками на английском, узнав о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе. Этот момент попал на видео, которое глава региона опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как Филимонову отчитываются об итогах проведения ЕГЭ, согласно которым результаты местных выпускников за экзамены по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России. Это вызвало недовольство главы региона, который обратился к чиновникам на иностранном языке. «В чем сложность с английским языком? Что не так с английским?» — поинтересовался он.

Когда собеседница продолжает отчет, врио губернатора останавливает ее, продолжая говорить на иностранном языке: «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, если не возражаете, пожалуйста».

Ранее Филимонов на одном из мероприятий зачитал рэп на английском языке, а также под аплодисменты зрителей показал «вертушку» — удар ногой с разворота. Как пояснил глава Вологодской области, он хотел этим подчеркнуть, что «настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре».

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      Названы заинтересованные в совместном с Россией освоении Арктики страны

      Милонов отреагировал на продажу импортных вин в Госдуме фразой «не предавай Родину»

      S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли

      Названа вероятная причина сделки Бакальчук с Russ

      Появилась версия о дистанционной вербовке обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве

      Минобороны доложило об уничтоженном БПЛА в российском приграничном регионе

      Еврокомиссия заинтересовалась прекращением Украиной транзита российской нефти

      Россию назвали лидером по падению экспорта угля

      На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше