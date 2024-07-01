Глава российского региона зачитал рэп и попал на видео

Врио главы Вологодской области Филимонов зачитал рэп и попал на видео

Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов зачитал рэп и попал на видео. Видеозапись с его участием опубликовало ИА «Регнум» в Telegram.

На кадрах врио губернатора зачитывает несколько строк на английском языке, стоя на сцене. На другом отрывке он вместе с еще одним мужчиной показывает «вертушку» — удар ногой с разворота по аплодисменты зрителей.

По информации издания, перформанс Филимонова был приурочен к дню города и молодежи. В интервью «Газете.Ru» он сообщил, что выступление было импровизацией. «Я хотел подчеркнуть, что настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре, не изолируется от общемирового культурного контекста, в том числе от субкультуры», — пояснил чиновник.

Ранее глава Белоярского района в ХМАО Сергей Маненков поздравил россиян с Днем гармонии. С этой целью мужчина записал видео с танцами на лодке. «Жизнь прекрасна! Внутренней и внешней вам красоты!» — подписал свое поздравление Маненков.