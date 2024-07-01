Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 1 июля 2024Россия

Глава российского региона зачитал рэп и попал на видео

Врио главы Вологодской области Филимонов зачитал рэп и попал на видео

Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов зачитал рэп и попал на видео. Видеозапись с его участием опубликовало ИА «Регнум» в Telegram.

На кадрах врио губернатора зачитывает несколько строк на английском языке, стоя на сцене. На другом отрывке он вместе с еще одним мужчиной показывает «вертушку» — удар ногой с разворота по аплодисменты зрителей.

По информации издания, перформанс Филимонова был приурочен к дню города и молодежи. В интервью «Газете.Ru» он сообщил, что выступление было импровизацией. «Я хотел подчеркнуть, что настоящий патриот России — это человек, который не замыкается в своей культуре, не изолируется от общемирового культурного контекста, в том числе от субкультуры», — пояснил чиновник.

Ранее глава Белоярского района в ХМАО Сергей Маненков поздравил россиян с Днем гармонии. С этой целью мужчина записал видео с танцами на лодке. «Жизнь прекрасна! Внутренней и внешней вам красоты!» — подписал свое поздравление Маненков.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

      Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

      Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

      В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

      Пашинян назвал проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз нецелесообразным

      В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

      Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

      В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

      В европейской стране ввели шестидневку

      Канье Уэст покинул Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше