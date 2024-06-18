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18:05, 18 июня 2024Россия

Российский мэр поздравил подписчиков с Днем гармонии видео с танцами в лодке

Глава района в ХМАО Маненков поздравил россиян с Днем гармонии танцами в лодке

Глава Белоярского района в ХМАО Сергей Маненков поздравил россиян с Днем гармонии. Мэр танцевал в лодке и снял это на видео, а затем опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

«Гармония — стремление к совершенству», — отметил Маненков. Он призвал подписчиков заботиться о физическом и психическом здоровье, удовлетворять духовные потребности, уделять достаточно внимания работе и хобби, а также стремиться к равновесию, сочетая разные сферы жизни — в общем, как сейчас модно говорить, соблюдать work-life balance (что в переводе с английского означает «баланс между работой и личной жизнью»).

«Жизнь прекрасна! Внутренней и внешней вам красоты!» — подписал свое поздравление Маненков.

Это не первое необычное поздравление чиновника. В феврале 2024 года глава района поздравил россиян с Днем зимней рыбалки, рассказав, что голыми руками выловил огромную щуку в 38-градусный мороз.

В 2020 году главы российских регионов оригинально поздравляли женщин с 8 Марта. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов сыграл на гитаре и спел песню «Что тебе подарить». А глава Якутии Айсен Николаев записал ролик, в котором он рисовал цветы.

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      Елена Торубарова
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