Российские губернаторы поздравили женщин с 8 Марта

Губернаторы и главы российских регионов поздравили женщин с 8 Марта.

Одним из первых к своим подписчицам в Instagram обратился губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сыграл на гитаре и спел песню «Что тебе подарить».

Глава Якутии Айсен Николаев записал ролик, в котором он улыбаясь рисует цветы. «Поздравляю всю прекрасную половину человечества с замечательным весенним праздником!

Пусть не только этот праздничный день, но и все ваши дни будут наполнены радостью, теплом и вниманием родных и близких!» — написал политик. Галерею картин с цветами и поздравлениями опубликовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Жительниц Сибири поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а тюменский губернатор Александр Моор призвал мужчин радовать своих любимых женщин.

В полночь по московскому времени россиянок поздравил и президент Владимир Путин.

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