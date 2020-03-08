Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована в Telegram-канале журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3».

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал глава государства. Он добавил, что женщины каким-то непостижимым образом все успевают: берегут домашний уют, достигают значимых успехов в работе или учебе и при этом остаются очаровательными, красивыми и женственными.

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпением заботиться о близких», — отметил Путин. По его словам, важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение.

Президент добавил, что мужчины будут стараться брать на себя как можно больше забот, и не только 8 марта. «Еще раз поздравляю с праздником, поздравляю всех женщин России. Здоровья, любви и радости вам», — заключил Путин.

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