Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В честь дня рождения российский президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз.

«Это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей», — сказала Юмашева, открыв подарок. Кадры поздравления Путина показали в эфире канала «Россия 24».

17 января Татьяне Юмашевой исполнилось 59 лет. Ее супруг, Валентин Юмашев, возглавлял администрацию президента, сейчас он является действующим советником лидера страны на общественных началах, а также президентом фонда Бориса Ельцина.

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