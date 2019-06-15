Путин подарил лидеру Китая его любимое мороженое

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину мороженое российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин заехал в резиденцию китайского лидера до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, чтобы поздравить его с 66-летием. Кроме мороженого, Путин подарил председателю торт.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 июня 2019, 06:25

Си Цзиньпин не раз хвалил российское мороженое, отмечая, что в России лучшие сливки. Китайский лидер поблагодарил президента за подарок и добавил, что он очень популярен в Китае. В ответ Путин сказал о важной роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) — международный форум, объединяющий государства азиатского континента и ставящий перед собой задачу укрепления их сотрудничества. Первый саммит СВМДА проведен в 2002 году. В 2019-м саммит проходит в Душанбе.

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