Путин не стал противопоставлять США и Китай

Россия не выбирает экономических партнеров, исходя из идеологических соображений, заявил президент Владимир Путин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прямая трансляция которого ведется на YouTube-канале «России 24». В частности, сотрудничество с Китаем не противопоставляется отношениям с Западом.

«Да, мы стратегические союзники [с Китаем], но мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров. И мы не собираемся ничем подменять или заменять», — сказал Путин.

По его словам, Россия сохраняет торговые отношения со странами Запада — Евросоюзом и США: «Наши отношения с ЕС, допустим, всегда носили многоплановый характер — более 400 миллиардов у нас был товарооборот. Потом в два раза упал — не по нашей вине. Не мы же ввели эти ограничения. Он почти в два раза упал. Правда, сейчас подтягивается к 300 миллиардам долларов, но все-таки здравый смысл берет верх, торговый оборот увеличивается. Одно другому не мешает».

Так же положение, по словам президента, обстоит с США, товарооборот с которыми упал во время президентства Барака Обамы, но потом начал восстанавливаться при Дональде Трампе, «несмотря на то, что он уже 30 раз ввел различные ограничения».

«Мы готовы работать со всеми», — подытожил Путин.

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