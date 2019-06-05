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В Евросоюзе одобрили санкции против России

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Постпреды стран Евросоюза одобрили до 23 июня 2020 года продление санкций против России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, «дипломаты Евросоюза одобрили продление санкций к РФ в связи с Крымом». Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а затем санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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